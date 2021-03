Conte vuole preservare la condizione fisica della squadra: lavori individuali a casa e pasti a domicilio

Il lavoro fisico è la chiave dei successi di Antonio Conte durante la sua carriera da allenatore. Si sa quanto l’allenatore tenga alla preparazione fisica e anche in questo momento delicato in casa Inter, vista la positività di quattro giocatori, il tecnico leccese non vuole mollare la presa e sta continuando a insistere sul lavoro.

Come riporta Sportmediaset, la principale preoccupazione dell’allenatore nerazzurro, in questo periodo di positività al Covid in casa Inter, è la perdita di condizione dei suoi giocatori. Come durante il lockdown dell’anno scorso, i calciatori nerazzurri si stanno allenando in casa seguendo un programma specifico accompagnato dal piano alimentare del nutrizionista Pincella che fa arrivare i pasti ai domicilio per curare anche l’alimentazione.

