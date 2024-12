Barcellona e Atletico sull’ex GIOIELLO dell’Inter: MAXI affare

Si sta mettendo molto in luce in questa stagione un ex giocatore dell’Inter che ha ricevuto grandi attestati di stima dalla sua attuale squadra e anche da big club interessati a lui, in seguito alle sue molte prestazioni positive e alla giovane età.

Si tratta di Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 oggi in forza al Siviglia che come riportato dal giornalista di GOAL e di CaughtOffside, Ekrem Konur, è finito nel mirino di due grandi club spagnoli come Barcellona e Atletico Madrid, disposti a spingersi anche su alte cifre di cartellino pur di averlo.

Si tratta di una voce che rimbalza già da giorni per il centrocampista che ora in Andalusia sta finalmente facendo vedere tutte le sue doti. Purtroppo per l’Inter però la scorsa estate è arrivata la cessione a titolo definitivo per 4 milioni di euro e quindi il suo destino non è più nelle mani del club nerazzurro.

A fine stagione per Agoumé può dunque arrivare un bel salto in una big del calcio spagnolo con maggiori pressioni e necessità di dimostrare il proprio valore nelle competizioni europee. Se dimostrerà a lungo questo importante rendimento per l’Inter potrebbe forse anche diventare una sorta di rimpianto, sebbene sia stato aspettato a lungo anche con una serie di prestiti.