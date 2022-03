Barella, non solo quantità: è tra gli assist man migliori d’Europa

Il numero 23 nerazzurro ha classe da vendere

Nicolò Barella , ad un osservatore poco attento, può sembrare più un giocatore di quantità che di qualità. Uno che corre tanto e spezza la manovra, bravo a dare strappi in velocità e poco altro. Ma il probabile futuro capitano dell'Inter è molto di più. Barella infatti è un tuttocampista accostabile al leggendario Lothar Matthaus, capace di "picchiare" così come di dare carezze al pallone. E a dimostrare tutta la sua immensa qualità ci pensa un dato tutt'altro che trascurabile.

Il numero 23 dell'Inter infatti è il miglior giocatore in Europa per numero di assist esclusivamente su azione e non su calcio piazzato. Tutti e 9 i passaggi decisivi del centrocampista nerazzurro infatti sono arrivati su azione manovrata e non da fermo. Barella si piazza al primo posto di questa speciale classifica, davanti ad acclamati fenomeni della "categoria". Dietro di lui a quota 8 infatti troviamo l'astro nascente del Bayer Leverkusen Wirtz, Milinkovic-Savic della Lazio e Paul Pogba del Manchester United.