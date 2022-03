Mercato – La Premier punta Bremer: fissato il prezzo, l’Inter è in corsa

Rischio asta per il difensore brasiliano

Domenica sera sarà Torino-Inter. Si tratta anche di un'occasione per i dirigenti nerazzurri per vedere da vicino Bremer , obiettivo primario della prossima sessione di mercato.

Come fa sapere Tuttosport, però, il rischio asta è dietro l'angolo: alcuni club di Premier League ( Liverpool , Manchester City e Tottenham ) impazziscono per il difensore brasiliano. E gli emissari di queste squadre, saranno presenti al Grande Torino domenica sera.

Cairo , presidente del club granata, ha fissato il prezzo: vorrebbe riscuotere almeno 30 milioni di euro dalla cessione del centrale. L' Inter c'è ed è in corsa.

Il difensore brasiliano ha dimostrato nelle ultime due stagioni di essere tra i centrali migliori del campionato. Come sottolineato da uno studio de La Gazzetta dello Sport , Bremer quest'anno è addirittura migliori dei centrali delle top-5 italiane. Dati alla mano, ha migliori: intercetti, duelli aerei vinti e duelli totali di Tomori , de Vrij , Koulibaly e de Ligt .

L'unica pecca di Bremer sembrano essere i piedi. Al Torino non è abituato a impostare, ma piuttosto a spazzare il pallone, appoggiarla oppure scattare in avanti palla al piede. Se dovesse davvero arrivare all'Inter, sarebbe curioso vedere se riesca a progredire anche in questo fondamentale.