Come si è riacceso Lautaro: Inzaghi fondamentale nella rinascita

Tripletta alla Salernitana e un eurogol al Liverpool: il Toro è tornato in fiducia

Il Toro si è definitivamente riacceso. Dopo due mesi di digiuno in Serie A e 490 minuti senza gol in Champions League, Lautaro si è sbloccato in tutte e due le competizioni. L'eurogol contro il Liverpool dimostra che l'argentino è tornato in fiducia, è di nuovo il re dell'Inter.