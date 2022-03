Torino-Inter, le ultime da Appiano: Brozovic c’è, chi al posto di de Vrij?

Ieri lavoro personalizzato per Brozovic

C'è fiducia per il recupero di Brozovic. Ieri, come sappiamo, gli esami del croato hanno dato esito negativo. Nulla di serio, quindi, ma un affaticamento che comunque costringe lo staff nerazzurro a procedere con cautela. Così, il centrocampista ieri non si è allenato con i compagni, bensì ha svolto lavoro personalizzato.