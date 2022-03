Social – Sanchez non si dà per vinto, ma il suo messaggio cela un “autogoal”

La "papera" di Alexis

Alexis Sanchez è tornato attivo sui social dopo l'espulsione che ha stroncato le speranze di qualificazione ai quarti di Champions League dell'Inter contro il Liverpool. Il cileno, che fino a quel momento era stato il migliore in campo, ha accusato il colpo del cartellino rosso, ma non si dà per vinto e, nonostante le voci di un suo possibile addio, vuole concentrarsi sull'Inter. La cosa curiosa è che, per quanto il suo proposito sia ammirevole, arriva tramite una gaffe che ha fatto sorridere i tifosi. Nel suo post Sanchez infatti ha scritto: "Nella vita si vince e si perde, ma non devi mai rinunciare quello che ami. Fino alla fine" con i colori nerazzurri alla fine della frase.