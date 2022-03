Inter, manca davvero così tanto per la Champions? I numeri sono da big

I nerazzurri potrebbero giocarsela con quasi tutte le big d'Europa, numeri alla mano

L' Inter , pur venendo eliminata agli ottavi di Champions League dal Liverpool, ha dimostrato di essere una squadra che può competete con chiunque a certi livelli. Manca ancora un piccolo step, i "dettagli" come li ha definiti Lautaro Martinez. Eppure, nonostante le due sconfitte con il Real Madrid e l'amaro epilogo con i Reds, l'Inter, numeri alla mano non ha nulla da invidiare alle big, anzi. I nerazzurri sono, soprattutto nella metà campo offensiva, tra le squadre più pericolose dell'intera competizione, peccando solo di precisione.

In 8 partite giocate l'Inter ha fatto 9 goal, concedendone 7. A balzare all'occhio in positivo è però la mole di conclusioni eseguite: 88 da dentro l'area e 45 da fuori area, per un totale di 133 tiri tentati in sole 8 partite, addirittura 16,6 a partita (con lo zero dell'andata degli ottavi a pesare in negativo). Nella speciale classifica di Champions, l'Inter si piazza addirittura quarta, dietro solo a Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid, ma davanti a Liverpool e Ajax.