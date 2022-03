Esposito torna al goal con il Basilea: il peggio è passato?

Il gioiellino nerazzurro si è ritrovato?

Nel match di Conference League tra Marsiglia e Basilea infatti, Esposito ha siglato un bel goal nel finale di gara, al minuto '79, tenendo accese le speranze dei suoi, usciti sconfitti per 2 a 1 ma ancora in corsa. Il ragazzo ha dimostrato di essere una risorsa importante per il club rossoblu, una delle carte di maggior qualità della rosa. Si spera che questo goal, condito magari da una maggior continuità, possa farlo ritrovare, soprattutto dal punto di vista caratteriale, e raddrizzare definitivamente la sua stagione, anche in vista di un ritorno all'Inter.