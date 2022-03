GdS – Paredes di nuovo nel mirino dell’Inter: può essere il colpo in mediana

Marotta lo segue dai tempi della Juventus, il suo contratto è in scadenza nel 2023

Un nuovo nome per il centrocampo dell'Inter, un profilo prestigioso. Si tratta di Leandro Paredes, attuale centrocampista del PSG. La Gazzetta dello Sport fa sapere che dall'Argentina si vocifera di un suo gradimento verso il mondo nerazzurro. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo non hanno portato a nessun accordo finora.