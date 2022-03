Oristanio: “Sogno l’Inter, so che Inzaghi è molto attento ai giovani”

Il talento nerazzurro: "Lukaku, Lautaro, anche Sensi. Li guardi e pensi ‘tanta roba, devo essere come loro’".

Gaetano Oristanio è un talento di casa Inter. Il classe 2002 è attualmente in prestito al Volendam, club olandese del campionato cadetto, insieme all'altro nerazzurro Filip Stankovic. A Cronache di Spogliatoio, il giovane centrocampista ha raccontato come sta andando la sua esperienza in Olanda: "Va alla grande. Qui ho tutto per crescere. Società seria, grande staff e un allenatore che conosce l’Italia, Wim Jonk, ex Inter. Prima di firmare ho parlato con Mulattieri, oggi a Crotone. L’anno scorso ha segnato venti gol qui".