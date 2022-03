Strage di Hillsborough, il ricordo dei tifosi nerazzurri prima di Liverpool-Inter

Il grande gesto dei tifosi nerazzurri prima dell'ottavo di Champions League

Un grande gesto da parte dei tifosi nerazzurri, molto apprezzato in Inghilterra. Come riporta infatti il portale Empire of the Kop, alcuni tifosi dell'Inter si sono recati al Memoriale di Hillsborough ad Anfield per ricordare la strage in semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forrest del 1989, dove persero la vita 96 persone.