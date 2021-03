Barella, Bastoni e Sensi a Parma con la Nazionale: via all’allenamento solo con tamponi negativi

La presenza dei tre nazionali nerazzurri verso il ritiro della Nazionale guidata dal ct Roberto Mancini era in dubbio. Nella giornata di ieri però Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi hanno avuto il via libera dall’Ats di Milano vista la negatività dei tamponi dei giocatori. Ora Mancini può contare sui tre giocatori nerazzurri.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i tre giocatori nerazzurri hanno raggiunto la città di Parma con i propri mezzi e in anticipo rispetto alla comitiva azzurra, attesa oggi in tarda mattinata. Dopo il tampone effettuato ieri ad Appiano Gentile era arrivato l’ok dell’Ats di Milano per il cambio di sede dell’isolamento fiduciario. I tre giocatori hanno già effettuato un altro tampone che già oggi in tarda mattinata darà loro esito e una volta accertata la negatività saranno a disposizione per l’unico allenamento prima della partita contro l’Irlanda del Nord. Il Corriere dello Sport non esclude l’impiego dal 1′ di Nicolò Barella.

