GdS – I tre segreti di Conte per chiudere la stagione in crescendo

Antonio Conte vuole raggiungere il grande obiettivo che l’Inter aspetta da troppo tempo: la vittoria dello Scudetto è fondamentale per la crescita della squadra e l’allenatore nerazzurro non vuole fallire in questo finale di stagione. La sosta delle nazionali servirà alla squadra per preparare al meglio lo sprint finale che potrebbe condurre l’Inter verso la conquista del campionato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono almeno tre segreti sulla capacità del tecnico si sprintare sullo scudetto. Il primo è la preparazione atletica: quest’ultima consente ai giocatori di arrivare fino in fondo con uno stato di forma superiore alla norma, senza accusare troppo il peso della stagione. Il secondo segreto è la tattica: il calcio di Conte è un meccanismo che i suoi giocatori devono imparare a memoria. Le situazioni tattiche variano di stagione in stagione e a seconda dei giocatori che si hanno a disposizione. Il terzo segreto è quello mentale: l’allenatore nerazzurro trasmette l’abitudine all’alta pressione, alla vittoria, alla gestione dell’adrenalina quando il traguardo si avvicina.

MAROTTA TORNA A LAVORO >>>