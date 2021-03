GdS – Inter, Marotta è tornato al lavoro: ieri la prima riunione con la Lega

Dopo le buone notizie che avevano portato al miglioramento del suo stato di salute dopo aver contratto il Covid-19, Beppe Marotta lo scorso sabato era stato dimesso dall’Humanitas. Il dirigente varesino è così finalmente tornato a casa e da ieri ha ricominciato pure a lavorare per l’Inter. La prima occasione ufficiale si è presentata infatti nel corso della riunione con la Lega Serie A per discutere dei diritti televisivi, nel corso della quale il dirigente è intervenuto per via telematica.

Oltre al miglioramento delle condizioni di Marotta come testimoniato dalla sua grande voglia di tornare a lavorare per portare avanti il progetto sportivo dell’Inter, nei giorni scorsi il resto della dirigenza che era risultata positiva al coronavirus – tra cui Antonello, Ausilio, Baccin e l’avvocato Capellini – è tornata negativa. Tra i calciatori, invece, in questo momento sono ancora positivi al Covid-19 D’Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino.

