TS – Pinamonti, quanti rimpianti. Trattenuto all’Inter da Conte, ha dovuto rinunciare a tante offerte

Poter tornare ad inizio anno per vestire ancora una volta i colori della squadra con la quale era cresciuto, sembrava per Andrea Pinamonti potesse essere una sfida intrigante. L’attaccante dell’Inter classe 1999, però, partito da quarto attaccante in rosa ha fatto fatica a trovare spazio nel reparto avanzato, gettando al vento fino a questo momento una stagione in cui avrebbe probabilmente preferito andare altrove per giocare e proseguire il suo percorso di crescita.

Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, vi sarebbe un retroscena di mercato legato allo stesso Pinamonti. Ad inizio stagione, infatti, era stato proprio Conte a convincere il ragazzo a restare per iniziare nelle gerarchie da quarto attaccante. Questo grande sacrificio, però, a quanto pare è costato al centravanti il rifiuto di tante offerte tra cui Lille ed Eintracht Francoforte all’estero che lo avrebbero acquistato, più vari prestiti chiesti da Bologna, Parma, Sampdoria e Lazio in Italia.

