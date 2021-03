Inter, nessun nuovo positivo dopo il giro di tamponi: restano i sei casi nel gruppo squadra

Dopo l’ultimo giro di tamponi, l’Inter tira un sospiro di sollievo vista la negatività da parte di tutti i componenti del gruppo squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri si è svolto un giro di tamponi e non si è registrata nessuna nuova positività. Restano dunque i sei casi di contagio: D’Ambrosio, De Vrij, Handanovic, Vecino e due componenti del gruppo squadra. Per tutti i negativi permane l’obbligo dell’isolamento fiduciario, esclusi i giocatori partiti nei ritiri delle rispettive nazionali.

