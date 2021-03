CM.com – Rebus Vidal, il Marsiglia ora ci crede davvero: anche l’Inter valuta l’addio

Non si placano i rumors di mercato attorno ad Arturo Vidal, soprattutto dopo che per Antonio Conte il cileno non è più un elemento imprescindibile dell’11 titolare nerazzurro.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, non è da escludere un addio a fine stagione di Vidal. Il Marsiglia di Sampaoli resta in pole e ci sta provando sul serio: l’ex ct della Nazionale cilena è in contatto con l’ex Barcellona.

Vidal non ha chiuso totalmente le porte, un’esperienza in Ligue 1 non gli dispiacerebbe ma resta in attesa di capire le intenzioni di Conte. Anche l’Inter starebbe pensando di liberarsi di lui, in modo tale da risparmiare sul suo pesante ingaggio da 6 milioni di euro.

