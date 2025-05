Barella: “In una stagione del genere meritiamo un trofeo”

Nicolò Barella, tra i protagonisti annunciati della finale di Champions League tra Psg-Inter di domani sera, all’arrivo sul prato dell’Allianz Arena è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista sardo ha parlato non solo della qualità dei francesi, ma anche delle motivazioni che spingeranno la formazione nerazzurra.

Le sue parole: “Sicuramente la partita sarà simile alle precedenti, con delle minime differenze, ogni squadra ha le sue qualità. Come abbiamo rispettato il Bayer e il Barcellona, lo faremo con il Psg. Con la consapevolezza che ci sarà da soffrire, ma dovremo fare una partita da Inter, compatta, cercando di fare gol”.

RIVINCITA – “Così è la vita, a volte si cade e bisogna avere la forza di rialzarsi. In questi anni lo abbiamo fatto tante volte, ora ci giochiamo la partita più importante della stagione e cercheremo di non rimanere senza trofei in una stagione del genere. Sarebbe la chiusura di un cerchio”.

LA SETTIMANA – “Non è stata diversa da Istanbul questa settimana, ci sono tanti calciatori che l’hanno vissuta quella settimana. Ce la stiamo godendo come abbiamo fatto quest’anno, stiamo bene, bisogna dare il cuore e cercheremo di dare tutto quello che c’è rimasto”.

PRONOSTICO – “Penso che ogni partita inizi 50 e 50. Ci sono sempre favoriti e sfavoriti, poi è il campo che parla e cercheremo di dare il massimo”.