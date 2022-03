Inter, Barella sottotono: Inzaghi studia la soluzione per riaverlo al top

Il centrocampista nerazzurro è stanco, sia mentalmente che fisicamente: come recuperarlo?

Nicolò Barella è apparso come uno dei meno brillanti nelle ultime uscite dell'Inter. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'ex Cagliari ha giocato tantissimo in questi tre anni (Europeo incluso): è stato un fedelissimo di Conte e lo è anche di Inzaghi che però, adesso, deve studiare un piano per gestirlo.