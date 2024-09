Barella oggi si opera: i tempi per il ritorno in campo

Evento inedito ad Appiano Gentile: Nicolò Barella resta a Milano durante la sosta nazionali. Il centrocampista dell’Inter, infatti, non è tra i convocati di Luciano Spalletti per i prossimi impegni di Nations League contro Francia e Israele. La scelta non è tecnica, bensì è da addebitare a un intervento chirurgico al setto nasale programmato da tempo e volto a liberare le vie respirartorie del sardo.

Barella si sottoporrà proprio nella giornata di oggi all’intervento: sarà effettuato in day hospital e il giocatore sarà dimesso già in serata. E Simone Inzaghi ha già stilato il piano per il suo rientro graduale in campo. Il numero 23 nerazzurro si allenerà a parte in palestra per tutta la settimana, in modo da evitare potenziali contatti rischiosi con i compagni di squadra durante gli allenamenti.

A partire da lunedì prossimo, poi, Barella rientrerà regolarmente in gruppo e si preparerà per esserci in Monza-Inter, quarta giornata di campionato che precederà gli impegni con Manchester City e Milan.