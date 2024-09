Bastoni e Calhanoglu, attesa per la decisione: le ultimissime

Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu sono stati sostituiti durante Inter-Atalanta a causa di un doppio affaticamento muscolare: al soleo della gamba destra per il difensore, ai rotatori dell’anca sinistra per il centrocampista. Entrambi sono stati però convocati dalle rispettive nazionali e sono già in ritiro con Italia e Turchia.

L’Inter spera che Luciano Spalletti e Vincenzo Montella siano prudenti nel loro impiego, visto il doppio impegno in Nations League alle porte. Non è completamente da escludere, però, che uno dei due (o entrambi) possano ritornare ad Appiano Gentile. Nella giornata di oggi le loro condizioni verranno verificate e se ne saprà di più.

Bastoni è atteso da Francia-Italia e Israele-Italia in programma rispettivamente per venerdì 6 e lunedì 9 settembre, mentre il capitano della nazionale di Montella dovrebbe essere protagonista in Galles-Turchia e Turchia-Islanda, programmate nelle stesse date.