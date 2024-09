Inzaghi ha già un piano per Palacios: “Ecco quando giocherà”

Dopo lo straripante successo di venerdì sera contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha concesso alla sua Inter tre giorni di riposo, complice anche la sosta per le nazionali che dilata i tempi in vista del prossimo impegno dei nerazzurri, ovvero la trasferta di Monza. Ci si ritroverà ad Appiano Gentile domani pomeriggio per la ripresa dei lavori.

Rispetto alle altre soste, i giocatori che partiranno in giro per il mondo saranno di meno, viste le scelte di alcuni ct di non convocare elementi nerazzurri. E a questo proposito, la pausa potrebbe favorire l’inserimento dell’ultimo arrivato in casa Inter: si tratta di Tomas Palacios, difensore ufficializzato proprio nella giornata di venerdì, ultimo giorno di calciomercato.

Per il giovane argentino, la sosta sembra calzare a pennello. Palacios, che è appena sbarcato nel calcio europeo, avrà modo di iniziare ad apprendere i rodati meccanismi dell’Inter di Simone Inzaghi, contando anche sul supporto di numerosi compagni di reparto. Alla Pinetina, infatti, ci saranno i vari Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Carlos Augusto. Unico assente Alessandro Bastoni (convocato da Spalletti), proprio il giocatore di cui Palacios dovrebbe prendere il posto in caso di necessità.

Tuttavia, Inzaghi sa bene che all’argentino servirà un periodo di adattamento e apprendimento, a cominciare da queste due settimane di lavoro. Secondo Tuttosport, questo servirà a Palacios anche per evitare pressioni eccessive all’inizio: non sarà subito un co-titolare, anzi Inzaghi lo schiererà in campo solo quando capirà di potersi fidare ciecamente. Un percorso simile a quello pensato e attuato l’anno scorso per Yann Bisseck, protagonista di una crescita perpetua sin da dicembre, quando si ritrovò a sostituire l’infortunato Pavard.