Rinnovo Dumfries: il futuro all’Inter è ancora un REBUS

Il calciomercato si è concluso da poco più di 24 ore, ma il tempo delle trattative in casa Inter non è finito. La dirigenza nerazzurra, infatti, è da diverso tempo impegnata anche sul fronte dei rinnovi di contratto, con diversi prolungamenti importanti già in cascina. A mancare all’appello è quello di Denzel Dumfries.

Le trattative con tra l’entourage dell’olandese e l’Inter non hanno subito importanti passi avanti nelle ultime settimane, sebbene dopo l’Europeo ci sarebbe stato un riavvicinamento importanti tra le parti. Sul tavolo c’è sempre un rinnovo 4 milioni di euro, fino al 2027 o al 2028.

In ogni caso, una decisione definitiva andrà presa presto, perché con la scadenza attuale fissata nel 2025 il calciatore sarebbe libero di trovarsi una nuova squadra a parametro zero già da gennaio. Uno scenario che i nerazzurri vorrebbero evitare.

Da capire se il prolungamento possa effettivamente allontanare le voci su un suo possibile addio. Tra i big, Dumfries è sempre parso il più sacrificabile, con l’interesse della Premier League che più volte è sembrato concreto.

Pertanto, seppur solo in via speculativa, non sembra da escludere una sua partenza anche in caso di rinnovo, se dovesse arrivare la giusta offerta. Da registrare, intanto, come nelle prime 3 giornate l’esterno non sia mai partito titolare, rimanendo anche in panchina nell’ultima gara contro l’Atalanta.