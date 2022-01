Verso il Liverpool: possibile doppio turno di squalifica per Barella. L’Inter non farà ricorso

Tutto dipende dal referto di Brych dopo l'espulsione col Real

Tutto dipenderà dal contenuto del referto arbitrale che Brych ha presentato martedì scorso alla riunione del comitato di controllo etico e disciplinare dell'UEFA (una sorta di equivalente del nostro giudice sportivo, in questo caso), che si è riunito per decidere le disciplinari dei giocatori in vista degli ottavi di finale di Champions League. La reazione di Barella, già a margine del fatto commesso sul campo, sembrava essere certamente una reazione istintiva, ma potrebbe non essere giudicata violenta: motivo per cui l'Inter spera che il giocatore possa essere graziato, con una sola giornata di squalifica. Ma lo spettro del doppio stop è sempre in agguato.

Il comitato in questione non aveva disposto nulla a stretto giro rispetto al match tra Real Madrid e Inter semplicemente perché non c'erano altri impegni imminenti di Champions, rimandando così la decisione a dopo le feste. Stando a quello che trapela da fonti di casa Inter, quale che sia il verdetto dell'organismo dell'UEFA, i nerazzurri non faranno ricorso: all'epoca, il club nerazzurro non prese bene il gesto di Barella e probabilmente provvide a multare il giocatore ai sensi di quello che è il regolamento interno alla società. Resta il fatto che un'eventuale indisponibilità di Barella per tutti i 180 minuti della doppia sfida con i Reds aggiunge difficoltà alle difficoltà che la sfida già presenta di per sé.