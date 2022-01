Cile-Argentina, Lautaro segna nella notte e decide la sfida. Bene anche Sanchez

Vidal assente per squalifica, Correa out per infortunio

Lorenzo Della Savia

Mentre la Nazionale italiana di Roberto Mancini è impegnata in uno stage in vista degli spareggi per la qualificazione ai Mondiali da giocare a marzo, in Sudamerica le Nazionali giocano eccome: e ieri notte, in particolare, è andato in scena un incontro che ha interessato molto le latitudini di casa Inter, visto che a Calama si sono scontrate Cile e Argentina, per la quindicesima giornata del girone di qualificazione a Qatar 2022. Una partita in cui in campo dal primo minuto, rispettivamente per Cile e Argentina, sono scesi Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.

La partita si è conclusa sul risultato di 1-2 in favore dell'Argentina, che consolida il secondo posto nel girone (il Cile è invece parecchio indietro, settimo su dieci): e il giudizio sulle prestazioni personali di Sanchez e di Lautaro è positivo per entrambi. In particolare, il Toro è stato capace di decidere la sfida con il gol dell'1-2 siglato poco dopo la mezz'ora del primo tempo: sua la zampata nell'ambito di una prestazione che non lo ha visto particolarmente partecipe al gioco, ma che lo ha visto decidere la partita al momento giusto. Buon giudizio anche per la gara di Sanchez, che non è andato in gol ma che si è generalmente rivelato tra i più pericolosi tra le fila dei suoi. Promosso anche il cileno ed ex nerazzurro Gary Medel. Tra gli assenti, ricordiamo l'assenza di Vidal per squalifica e quella di Correa per infortunio.