Baresi: “Il Triplete un momento indimenticabile. Per lo Scudetto le milanesi possono dire la loro”

Una vita (quasi tutta) all’Inter, in netta contrapposizione al fratello, che ha passato una vita al Milan: la storia dei fratelli Baresi (Giuseppe il nerazzurro, Franco il rossonero) la conosciamo tutti, e oggi è andata in scena una riproposizione di quella storia in forma di intervista. E’ successo a Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta su Rai 3 da Fabio Fazio, dove i due fratelli si sono raccontati dopo una vita di calcio. E in particolare, Giuseppe Baresi è tornato su alcuni aspetti della sua vita interista. A cominciare dal Triplete del 2010, vissuto da vice di José Mourinho.

“Sono stati dei momenti indimenticabili – ha dichiarato Baresi – Mi ha dato la possibilità di conoscere un allenatore fantastico, grande comunicatore. E poi ho conosciuto dei campioni. Qualunque giocatore mettessi in campo, era disponibile a dare il tutto per tutto. E’ stata un’esperienza bellissima”.

Il discorso è poi passato sul rapporto col fratello Franco: “Non c’è mai stata competizione tra noi due – ha continuato Baresi – Ci allenavamo con la stessa squadra anche se lui era due anni più giovane. Si andava insieme e si tornava insieme”. E poi, sulla corsa Scudetto: “Finalmente dopo dieci anni abbiamo di nuovo Milano che sta lottando per vincere qualcosa. Ci sono 4-5 squadre in pochi punti, sarà un’annata molto particolare, ma credo che le milanesi potranno dire la loro”.

