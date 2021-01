Serie A, campionato al giro di boa: i risultati e la classifica aggiornata

I titoli principali sono quelli di ieri: il Milan che perde a San Siro contro l’Atalanta (0-3), l’Inter che non va oltre lo 0-0 con l’Udinese. Ma ci sono anche quelli di oggi: la Juventus che batte per 2-0 il Bologna (ma il Bologna si lamenta per un rigore non concesso sull’1-0), il Napoli che – dopo la Supercoppa – crolla anche contro il Verona a Verona e perde 3-1. E infine la Lazio che ha la meglio sul Sassuolo e si avvicina alle zone alte della classifica, almeno per quanto riguarda le coppe europee. Il campionato ha compiuto il giro di boa, e questi sono i risultati della diciannovesima giornata, con classifica aggiornata.

19^ GIORNATA: Benevento-Torino 2-2, Roma-Spezia 4-3, Milan-Atalanta 0-3, Udinese-Inter 0-0, Fiorentina-Crotone 2-1, Juventus-Bologna 2-0, Genoa-Cagliari 1-0, Verona-Napoli 3-1, Lazio-Sassuolo 2-1, Parma-Sampdoria 0-2.

CLASSIFICA: Milan 43, Inter 41, Roma 37, Atalanta 36, Juventus 36*, Napoli 34*, Lazio 34, Verona 30, Sassuolo 30, Sampdoria 26, Benevento 22, Fiorentina 21, Bologna 20, Udinese 18, Spezia 18, Genoa 18, Torino 14, Cagliari 14, Parma 13, Crotone 12.

