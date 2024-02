Barzaghi: “Futuro Inter, Zhang ha trovato la soluzione”

Il futuro di Steven Zhang alla guida dell’Inter è un tema sempre caldo in casa Inter. Suning, infatti, è chiamata a restituire i 275 milioni (che con gli interessi sono lievitati sopra quota 350) prestati dal fondo Oaktree nel 2021. La scadenza è fissata nel maggio di quest’anno e il fondo californiano ha in pegno le quote dell’Inter.

Un aggiornamento in merito viene fornito da Marco Barzaghi sul suo canale YouTube. Il giornalista di Mediaset ha parlato così: “Da ambienti di alta finanza internazionale sembra che lo stesso Zhang possa aver trovato un fondo che gli garantisce la possibilità di rifinanziare con un tasso più alto rispetto a quello concordato con Oaktree. Gli permetterebbe, quindi, di pagare i 385 milioni dovuti al fondo americano, rifinanziando il prestito al 15%. Novità arriveranno a breve. Zhang potrebbe così restare alla guida dell’Inter e l’indizio potrebbe stare nelle scelte di continuità che i nerazzurri stanno facendo“.