Bastoni, è un GRANDE rientro: i voti dei giornali alla sua prestazione

Il risentimento muscolare al polpaccio patito lo scorso 16 novembre nel ritiro della Nazionale a Coverciano lo ha costretto a saltare, oltre alle due partite di qualificazioni agli Europei dell’Italia (contro Macedonia e Ucraina), anche le sfide della sua Inter contro Juventus, Benfica e Napoli.

Alessandro Bastoni, al rientro contro l’Udinese, ha fatto subito sentire la sua presenza con le consuete incursioni offensive. Simone Inzaghi ha deciso di schierarlo subito da titolare e non ha sbagliato.

Queste le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Bentornato. E che rientro: sulla sinistra s’intende con Dimarco che è una bellezza. Inserimenti e copertura, moto perpetuo e sempre pericoloso (per gli avversari)“.

Corriere dello Sport 7 – “Al rientro dopo quasi un mese, a sinistra fa quello che vuole. Ritrovando gamba e spunto, è di nuovo nell’ingranaggio“.

Tuttosport 7 – “Rientra da titolare ed è subito autore di un grande match in cui sforna i soliti cross col contagiri per i compagni: una gioia per gli occhi“.

Passione Inter 6,5 – “Ritrova il campo e approccia la gara subito con grande personalità, sganciandosi con costanza in avanti e creando spesso situazioni molto interessanti nell’area di rigore avversaria. Inevitabilmente, esce in avvio di ripresa“.