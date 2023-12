Inzaghi nella storia dell’Inter: c’è un numero PAZZESCO

La schiacciante vittoria nerazzurra contro l’Udinese vale la vittoria numero 12 in campionato e l’ennesimo controsorpasso alla Juventus, ma anche un’altra dimostrazione di forza.

Quella di Simone Inzaghi è, fino a questo momento, una delle migliori Inter di sempre. Non solo per i punti conquistati, ma anche per un dato che fotografa lo spessore di questo inizio di stagione e colloca il tecnico piacentino nella storia della Beneamata. I nerazzurri, infatti, hanno segnato 37 gol e ne hanno subiti soltanto 7.

Significa che la differenza reti recita +30: mai nella storia l’Inter era riuscita a raggiungere questo numero dopo 15 giornate di campionato.

L’opinione di Passione Inter

Incamerare numeri così importanti è sicuramente un’iniezione di fiducia per i calciatori nerazzurri, che vedono i frutti del proprio lavoro giorno dopo giorno, partita dopo partita. Tuttavia, può essere un’arma a doppio taglio.

In che senso? Proviamo a guardare soltanto la differenza reti e le posizioni in classifica, tralasciando per un attimo i punti. In un campionato normale, ci aspetteremmo un’Inter già in fuga e lanciatissima. E invece, la Juventus è soltanto a due punti (+14 di differenza reti, meno della metà dei nerazzurri). Questo, alla lunga, potrebbe risultare frustrante. Un’altra prova di maturità per Simone Inzaghi sarà quella di dare continuità ai risultati positivi, senza lasciarsi distrarre dalle vittorie (spesso rocambolesche) dei bianconeri.

Per ora ci sta riuscendo, rispondendo colpo su colpo alla squadra di Allegri. Nelle prossime due giornate, la Juventus giocherà ancora una volta prima dell’Inter. Ci aspettiamo che il copione sia lo stesso, in modo da rendere i sorpassi bianconeri solo temporanei, come fatto fino a oggi.