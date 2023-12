Bisseck, com’è andata la prima da titolare in Serie A? I voti dei giornali

Dopo le due partite da titolare in Champions League contro Salisburgo e Benfica, per Yann Bisseck contro l’Udinese è stata una serata da prime volte. Prima da titolare in Serie A, prima da titolare a San Siro. Simone Inzaghi ha creduto nel giovane difensore, senza ricorrere a esperimenti (vedi Frattesi) e senza rischiare nuovi infortuni (vedi Cuadrado). La scelta del tecnico, guardando anche i giudizi dei quotidiani, è stata vincente.

Queste le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Ha personalità, il ragazzo. Esordio in Serie A da titolare, in pochi giri di ruota un cross al bacio, un tunnel e un’assistenza a Dimarco. Sì, c’è pure lui tra i protagonisti“.

Corriere dello Sport 6,5 – “Prima volta da titolare in campionato: energico, entra nell’azione che manda vicino al gol Dimarco nel primo tempo“.

Tuttosport 7 – “Alla prima da titolare in campionato dopo le prove in Champions, è sicuro e intraprendente“.

Passione Inter 7 – “Prima da titolare in campionato senza timore, con anche un avvio molto propositivo in fase di possesso. Molto incoraggiante anche la continuità con la quale interpreta tutta la gara. Sta crescendo e si vede“.