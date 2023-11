CM.COM – Bastoni stop, tempi più lunghi: salta tre trasferte pesanti

Pessime notizie in casa Inter, che deve incassare l’infortunio di Bastoni al polpaccio destro, rimediato nel ritiro con la Nazionale Italiana. Gli esami di stamattina hanno evidenziato un risentimento muscolare, che potrebbe tenere il difensore fuori dai campi di calcio per un po’.

Come riferito da Calciomercato.com, Bastoni avrebbe subito una lesione e non solo salterà gli impegni con l’Italia, ma anche le prossime tre trasferte dell’Inter. Partite non banali, soprattutto in Serie A, con le sfide a Juventus e Napoli, intervallate dall’impegno in Champions League contro il Benfica.

Al momento non ci sono notizie ufficiali che parlano di lesione e quindi non c’è certezza sugli effettivi tempi di recupero. Se confermata l’indiscrezione di Calciomercato.com, sarebbe una pessima notizia, che perderebbe un titolare e vedrebbe assottigliarsi in modo decisivo le sue rotazioni in difesa.