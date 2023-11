Dumfries è tornato al top: ora l’Inter studia il rinnovo

Denzel Dumfries è tornato a fornire prestazioni di alto livello dopo un’ultima stagione sottotono, che aveva portato anche a mettere in discussione la sua titolarità per un certo periodo. L’olandese, però, si è ripreso la fascia destra dell’Inter e ora viaggia verso il rinnovo di contratto.

Questa è l’intenzione dei nerazzurri, come riportato dal Corriere dello Sport, che vorrebbero prolungare il contratto di Dumfries fino al 2027, con uno stipendio da circa 4 milioni di euro a stagione. Un rinnovo che potrebbe essere utile anche in ottica mercato, dal momento che l’olandese rimarrebbe uno dei giocatori sacrificabili in caso di offerta allettante.

Un contratto più duraturo darebbe più forza all’Inter nelle trattative e, se le sue prestazioni dovessero rimanere di questo livello, sembra difficile che Dumfries possa partire per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter potrebbe essere costretta a qualche sacrificio anche nelle prossime sessioni di mercato e Dumfries potrebbe effettivamente rientrare nella lista dei giocatori più appettibili per altri club. Tuttavia, l’olandese è anche un elemento importante dei nerazzurri, che, pertanto, fanno bene a volersi tutelare, prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro.