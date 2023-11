Il RETROSCENA di Thuram sulla sua scelta di giocare con l’Inter

Intervistato da DAZN, in uno speciale esclusivo per raccontare la sua storia, Marcus Thuram ha parlato anche del suo passaggio all’Inter in estate, rivelando alcuni retroscena sulla sua scelta di vestire i colori nerazzurri.

Queste le sue parole:

“Ho scelto l’Inter perché era un feeling che avevo dentro. Due anni prima mi ero fatto male e dovevo andare all’Inter. Mi ha fatto malissimo perché mi ero già immaginato di vestire la maglia dell’Inter e di giocare a San Siro. Due anni dopo quella sensazione mi era rimasta e volevo venire qua. […] Il primo che mi ha scritto quando sono arrivato è stato Dimarco. Mi ha dato il benvenuto e mi ha detto che mi aspettava da due anni.”