Tutto pronto per il battesimo di Socios: il nuovo sponsor presente da domenica

Inter-Arsenal a Orlando darà vita ad una nuova era

Come riportato da Gazzetta.it , Socios garantirà più di 20 milioni all'anno alle casse nerazzurre. Unito a Lenovo e al terzo sponsor di cui è ancora alla ricerca il club, l' Inter dovrebbe arrivare senza problemi ai 30 milioni di sponsorizzazione complessiva a cui puntava la proprietà. Domenica, a Orlando, andrà in scena un curioso "derby Socios". L'avversaria dei ragazzi di Simone Inzaghi sarà infatti l' Arsenal , club londinese da poco sotto contratto con la medesima società.

Come evidenziato da Calcio&Finanza, questo nuovo accordo porterà l'Inter al terzo posto in Italia nella speciale classifica dei ricavi ricevuti dalla sottoscrizione di sponsorizzazioni. Al primo posto c'è la Juventus, coi 45 milioni annuali garantiti da Jeep, mentre al secondo la Fiorentina, coi 25 di Mediacom. Va però sottolineato come l'Inter sia la prima in questa graduatoria tra i club che non sono consociati con chi fornisce la sponsorizzazione. Jeep e Juventus infatti fanno entrambe parte del gruppo Exor, mentre Mediacom è di Rocco Commisso, proprietario della viola.