Zola (GdS): “Inter favorita per lo Scudetto ma in Champions c’è ancora da crescere”

L'ex Chelsea: "Che crescita di Lukaku, ora è un attaccante completo"

Alessio Murgida

Gianfranco Zola, leggenda del calcio italiano, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del prossimo campionato. La favorita per lo Scudetto? Per lui non ci sono dubbi: "Io metto in pole position l'Inter perché credo che i detentori dello Scudetto vadano sempre messi in prima posizione. Poi vengono Milan, Juve, Napoli e Atalanta. Occhio alle due romane: ci faranno divertire". L'ex Chelsea ha poi continuato parlando del cambio allenatore e dell'incredibile crescita di Lukaku:

"Conte è un grandissimo che incide molto ma Inzaghi è un ottimo allenatore come ha dimostrato alla Lazio e può proseguire il lavoro. Ma il vero trascinatore sarà Lukaku: è cresciuto moltissimo e non è solo un giocatore soltanto fisico. Tecnica, movimenti, il belga ora è un attaccante completo che giocare bene la squadra".

CALHANOGLU - "Ha ottime qualità, ma non sarà semplice sostituire uno come Eriksen che nella seconda parte della scorsa stagione è stato determinante. Ma l’Inter ha anche un certo Barella che, spesso, è il primo rifinitore per le punte".

CHAMPIONS - "Inter pronta per l'Europa? In Champions si alza il livello in termini di tecnica e di ritmo. Tutta la Serie A deve crescere per arrivare a competere in coppa".