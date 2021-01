BC Partners tratta in solitaria con l’Inter: dalle quote al costo dell’operazione, diversi nodi da sciogliere

L’indiscrezione che – oltre a BC Partners – anche altri possibili investitori stiano attivando i contatti con Suning è resistita sino alla giornata di ieri: oggi, invece, lo scenario pare già diradarsi e sembra sempre più sicuro che la private equity londinese sia l’unico soggetto interessato a inserirsi nel pacchetto azionario dell’Inter. La notizia è di Tuttosport di questa mattina, la sintesi è che BC Partners, a oggi, starebbe trattando in esclusiva con Suning e così continuerà a essere anche nelle prossime settimane. Non si dovrebbe tornare indietro, anche se molti tasselli devono ancora essere inseriti al posto giusto, a partire dalle quote che rimarranno residualmente in mano a Suning dopo il cambio di proprietà: questo, almeno, dal momento che Lion Rock è pronto a uscire col suo 31% e dal momento che Suning non pare più intenzionata a rimanere nell’azionariato dell’Inter con quote consistenti.

Insomma: in vista, in casa Inter, c’è un maxi-rimpasto a libera ispirazione di altri rimpasti che pure in questi giorni stiamo vedendo in ambienti – diciamo così – di altro genere. Uno scenario in cui va trovata la quadra – esattamente come nel Paese nei giorni scorsi – e che, nel frattempo, bloccherà alcuni snodi fondamentali dello sviluppo societario nerazzurro, a partire dal dopo-Pirelli nelle sponsorizzazioni e ai discorsi sul nuovo logo e sulla campagna di re-branding dell’Inter. Situazioni che rimarranno bloccate almeno sino a quando BC Partners e Suning non troveranno un accordo sul prezzo a cui concludere l’affare: la famiglia Zhang chiede un miliardo di euro, BC propone 750 milioni (debiti inclusi). E il fatto che BC, non appena subentrerà si ritroverà a dover immettere grande liquidità nelle casse nerazzurre non depone a favore dei cinesi. Che in questo momento, prima di tutto, hanno la necessità di cedere il passo a soggetti di altro tipo, e altro Governo.

