CdS – Chi sarà a capo della nuova Inter? L’identikit scelto da Bc Partners

Mentre la trattativa con Suning procede spedita, Bc Partners è già al lavoro per ideare una struttura societaria da mettere a capo dell’Inter in caso di fumata bianca per l’acquisto di maggioranza.

Dopo le indiscrezioni lanciate nella giornata di ieri, il Corriere dello Sport conferma la volontà da parte del fondo inglese di individuare una figura alla quale affidare la gestione del club, con la carica di presidente operativo o amministratore delegato. Preferibilmente un manager d’azienza di altissimo spessore e che sia un riconosciuto tifoso dell’Inter.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<