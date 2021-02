TS – Bc Partners rilancia: un miliardo di euro per l’Inter! I dettagli dell’offerta: Suning riflette

BC Partners ha anticipato i tempi, presentando un’offerta ufficiale prima della scadenza inizialmente fissata entro la fine della settimana. Come riportato da Tuttosport, il fondo inglese avrebbe alzato la posta in gioco presentando un’offerta da 800 milioni di euro e garantendo subito 200 milioni di euro per le spese da saldare nel breve periodo. In totale quindi Bc Partners sarebbe disposta a mettere un miliardo di euro in poche settimane.

Da capire quale sarà la posizione di Suning, dopo che lunedì era filtrata una chiusura netta da parte del colosso cinese. Tutto fa credere che la nuova proposta verrà valutata con attenzione, la trattativa riguarderà anche la struttura societaria che sarà a capo della nuova Inter.

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A RICCARDO CUCCHI >>>