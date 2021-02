Biasin sull’Inter: “Senza un trofeo a fine anno, la stagione sarà negativa”

Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso dell’Inter, ha parlato della situazione nerazzurra ai microfoni di Calciomercato.it.

Biasin ha dichiarato: “L’Inter, anche senza l’arrivo di uno come Kanté in estate, è sempre stata data come una delle favorite. L’abbiamo messa tutti su un piano alto. Questa squadra è tenuta a vincere qualcosa a fine anno. Se ci riuscirà Conte sarà celebrato, altrimenti non si potrà certo considerare positiva la stagione”.

Sul fronte societario ha poi aggiunto: “Risulta che l’offerta di BC Partners non sia stata recepita da Suning. Era una proposta da 750 milioni di euro, ma Zhang l’ha rispedita al mittente perché non vuole perderci. Ma, in un contesto e in un periodo storico come quello attuale, mi risulta difficile pensare che Suning riuscirà a uscirne senza una minusvalenza. Andarsene a pari sembra quasi impossibile”.

