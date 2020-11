Belgio, il tecnico Martinez ottimista sulla presenza di Lukaku: “Siamo contenti del lavoro”

È ancora in dubbio la presenza del centravanti dell’Inter Romelu Lukaku per la partita in programma domani sera fra il suo Belgio e l’Inghilterra, valevole per la quinta giornata di Nations League. L’attaccante nerazzurro è infatti alle prese con il recupero dal problema muscolare che l’ha condizionato durante le ultime settimane e deve ancora recuperare la sua piena forma. Durante la prima uscita amichevole della sua selezione è stato a riposo, ma in vista dell’impegno ufficiale potrebbe scendere in campo.

Di questo ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico della Nazionale belga Roberto Martinez. Queste le sue parole, riprese da rtbf.be: “Siamo molto contenti del lavoro svolto ieri, la situazione è sotto controllo. C’è ancora qualche dubbio perché deve reinserirsi in squadra, ma sono ottimista”.