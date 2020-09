Belgio, Roberto Martinez: “I nostri attaccanti sono al top, anche Lukaku è in piena forma”

Di meglio non poteva sperare e di più non poteva fare che prenderne atto, Roberto Martinez, ct del Belgio, circa la condizione dei propri attaccanti: tra i quali – occorre sempre tenerlo bene a mente – figura sempre un certo Romelu Lukaku, protagonista con la maglia dell’Inter la scorsa stagione e che ora si candida a ridiventarlo, con i tre gol messi a segno nelle prime due giornate di campionato contro Fiorentina e Benevento. E a sottolineare lo stato di grazia dei propri attaccanti, appunto, è lo stesso ct belga, che in una recente dichiarazione ne ha parlato in questi termini.

“Michy Batshuayi sarà al 100% prima del debutto, e anche Divorick Origi e Romelu Lukaku sono al top della forma – ha detto Roberto Martinez – Questo è il motivo per cui Dimata non è nei convocati, ma è un giocatore che fa parte dei nostri piani ed è stato interessante averlo con noi a settembre”.

