Serie A, Inter e Atalanta agganciano la vetta: i risultati dei recuperi e la classifica aggiornata

E’ normale, siamo alle battute iniziali: ma il campionato di Serie A, oggi, con le vittorie di Inter e Atalanta nei recuperi della prima giornata, si è arricchito di altre due squadre capolista, che vanno ad aggiungersi alle già prime della classe Napoli, Verona e Milan, già tutte in testa con 6 punti in 2 partite. La notizia del primo pomeriggio è il 2-5 rifilato dall’Inter al Benevento, con i nerazzurri che si confermano iper-prolifici in attacco dopo le quattro reti segnate sabato scorso alla Fiorentina ma che – altrettanto – si confermano fallaci in fase difensiva: sono 5 i gol subiti in 2 gare. Vince anche l’Atalanta nel posticipo dell’Olimpico contro la Lazio: 1-4 il risultato. Da segnalare anche la prima vittoria in Serie A dello Spezia: 0-2 ai danni dell’Udinese, che rimane ancora al palo a quota 0 punti.

RECUPERI 1^ GIORNATA: Benevento-Inter 2-5; Udinese-Spezia 0-2; Lazio-Atalanta 1-4.

CLASSIFICA: Napoli 6, Atalanta 6, Inter 6, Hellas Verona 6, Milan 6, Juventus 4, Sassuolo 4, Bologna 3, Fiorentina 3, Spezia 3, Lazio 3, Benevento 3, Genoa 3, Cagliari 1, Roma 1, Torino 0, Udinese 0, Sampdoria 0, Crotone 0, Parma 0.

