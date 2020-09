L’Inter è stata protagonista di una partita ricca di gol. Contro il Benevento gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 5 a 2, in una gara in cui ha brillato Hakimi, autore di gol e assist. Oltre al marocchino, sono andati in gol Gagliardini, Lautaro e due volte Lukaku.

Attraverso i propri profili Instagram, i calciatori nerazzurri hanno festeggiato i tre punti guadagnati e che consentono di guidare la classifica a punteggio pieno. Ecco qui alcune reazioni dei protagonisti: