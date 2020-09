Colonnese si sbilancia: “L’Inter ha la rosa più forte della Serie A. Eriksen? Avrà poco spazio in questa squadra”

L’Inter è a punteggio pieno in campionato, dopo la seconda vittoria consecutiva. I nerazzurri sono partiti forte, dimostrando una grande sintonia in attacco ma anche qualche errore in difesa. Ciccio Colonnese ha parlato della stagione dei nerazzurri, raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

AMBIZIONI DA SCUDETTO – “L’Inter si è rafforzata: Hakimi è uno dei migliori terzini in circolazione e anche Kolarov e Vidal sono giocatori davvero forti. In più ha inserito anche Perisic che è tornato: la squadra è fortissima. Secondo me l’Inter ha la rosa più forte della Serie A e la vedo superiore alla Juventus. Non ha perso nessuno dall’anno scorso, e ha aggiunto tre titolari, non delle alternative. La qualità dei giocatori fa la differenza e in questo momento sono fortissimi, hanno alternative strepitose. Offensivamente fanno paura e i calciatori hanno una grande mentalità”.

SU ERIKSEN – “Credo farà molta fatica ad ambientarsi, penso non abbia spazio in questa Inter. Diventa difficile l’inserimento: per caratteristiche, per modo di giocare della squadra e necessità di cambiare modulo se c’è lui in campo”.

DA GODIN A SKRINIAR – “Conte l’ha trovato Godin, non l’ha scelto: nel 3-5-2 non si è mai adattato e ha ritenuto di non volerlo in rosa, anche perché è dura tener fuori un giocatore così. Skriniar? Alla fine credo rimarrà, difficile trovare ora chi ti dà tutti quei soldi”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<