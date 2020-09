Sconcerti sull’Inter: “Conte ora ha un vantaggio su Pirlo, ha una squadra già costruita”

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio mentre l’Inter giocava con il Benevento e vinceva per 4 a 1.

Sconcerti, ha dichiarato: “L’Inter sta proseguendo sulla strada che si era intravista post lockdown, pressando molto più alto e attaccando con molta più convinzione e aggressività. Già allora costringeva gli avversari nella propria metà campo. Certo, così si espone a qualche rischio, ma la vedo comunque avvantaggiata rispetto alla Juve. Conte infatti ha già per le mani una squadra costruita e non per caso ha già due punti di vantaggio dopo solo due giornate”.

“La difesa finora è ingiudicabile, con la Fiorentina giocavano due centrali mancini come Bastoni e Kolarov. Nessuno dei due è uno stopper e le palle di Ribery li prendevano sempre alle spalle. Non si può parlare di difesa dell’Inter finché non giocano De Vrij e Skriniar“.

