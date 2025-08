Bergomi consiglia all’Inter il NUOVO acquisto dopo Lookman

La giornata di oggi è stata caratterizzata dalla scelta di Ademola Lookman di uscire allo scoperto e di rompere ufficialmente con l’Atalanta. L’attaccante nigeriano ha pubblicato un post su Instagram nel quale annuncia di voler lasciare il club e di aver chiesto in maniera formale la cessione, per la gioia dei tifosi dell’Inter.

Certamente l’innesto di Lookman sarebbe una grande notizia per l’Inter ma c’è anche chi ricorda che in campo serva equilibrio. Tra questi c’è pure l’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha indicato quale possa essere secondo lui il giusto rinforzo per l’Inter dopo il nigeriano, queste le sue parole:

“Frendrup sarebbe perfetto. Corre, recupera, tampona. Ecco, servirebbe un giocatore di questo tipo. A Genova, in un centrocampo a due, ha coperto tutto il campo per due stagioni di fila. Questo profilo qui sarebbe ottimo. A livello tattico è un ragionamento da fare”.