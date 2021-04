Biasin: “Superlega? L’Inter dovrà dare spiegazioni. Ora vanno affrontati i problemi societari”

Il noto giornalista spiega quali potrebbero essere i prossimi passi del club

Dopo aver annunciato ufficialmente l'uscita di scena dalla Superlega , l' Inter nelle prossime ore dovrà chiaramente fornire ulteriori dettagli ai propri tifosi in merito alle ultime scelte intraprese. Questa sera, ad esempio, nel pre-partita di Spezia-Inter dovrebbe parlare l'amministratore delegato Beppe Marotta, al quale inevitabilmente verranno sottoposte diverse domande sul tema e che per forza di cose dovrà fare luce sulla vicenda, spiegando l'attuale posizione del club nerazzurro. Il noto giornalista Fabrizio Biasin, ospite di Top Calcio 24, ha cercato di commentare quelle che potrebbero essere le prossime mosse della società, ancora alle prese con numerosi problemi.

Le parole del giornalista: "Inter fuori dalla Superlega? Adesso bisogna arrivare al punto, è chiaro che c'è un problema. A livello di comunicazione adesso devi spiegarla, poi devi trattare le vicende che avevi quasi accantonato. Ma per come è finita non credo che avessero fatto tanto affidamento, di sicuro i problemi che c'erano prima, non solo ci sono ancora, ma sono addirittura aumentati. I conti dell'Inter? Perché i conti degli altri sono così belli, vediamo i conti di tutti".