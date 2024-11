Bisseck festeggia il rinnovo sui social: il messaggio ai tifosi dell’Inter

Nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità: Yann Bisseck ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2029. Un premio per le sue prestazioni in questo anno e mezzo in nerazzurro, con Inzaghi che gli sta danno sempre più fiducia.

Lo stesso difensore centrale ha voluto celebrare la firma sul nuovo accordo sui propri profili social. Su Instagram, Bisseck ha pubblicato un messaggio a tutto il popolo interista, ribadendo la sua soddisfazione e guardando agli obiettivi per il futuro.

Questo il messaggio: